Entidades se unem por projeto da Ferrovia Norte-Sul

Prefeitos de municípios da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) e da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), juntamente com lideranças regionais reuniram-se para discutir o movimento Pró-Ferrovia Norte-Sul. Durante a reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Ambiental de Panambi apresentou o plano da ferrovia, indicado no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).

Uma série de reuniões envolvendo prefeitos da região da Zona da Produção, Celeiro e Oeste catarinense estão marcadas para discutir a mobilização Pró-Ferrovia Norte-Sul. Ainda durante a reunião foi aprovada a criação de uma comissão com representantes de todas as regiões do traçado da ferrovia.

Para Alceu Diel, presidente da Amuceleiro e Prefeito de Tiradentes do Sul é de suma importância a luta de todos para a realização desta importante obra de todos, trazendo cada vez mais o desenvolvimento a nossas cidades, nos dando mais uma forma de competir com uma boa logística frente a outras regiões do Estado e Pais. Alceu ainda disse que empresas da região terão uma redução de aproximadamente 30% nos seus custos de transporte até o porto de Rio Grande, o que nos favorecerá e muito para trazer novas empresas.

Para o presidente da Amzop, Evandro Massing, a mobilização dos gestores é essencial para dar força ao projeto. "Precisamos de união para afirmarmos nosso posicionamento. Estamos um passo à frente, pois temos o EVTEA que mostra a viabilidade do traçado indicado no estudo em nossa região. Estamos todos com o mesmo entendimento, juntos com forças empresariais que reforçam a importância desse projeto", avaliou Massing.

A Ferrovia Norte-Sul está em construção desde 1987, com diversas paralisações. Estima-se que alguns trechos possam ser concluídos ainda em 2023.