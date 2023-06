Hospital de Portão terá mais dois leitos de emergência

O governo estadual cederá equipamentos para a abertura de mais dois leitos de urgência e emergência no Hospital de Portão. O empréstimo, acertado durante a visita do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, à instituição, permitirá ampliar o atendimento de casos de doenças respiratórias no município da Região Metropolitana durante o Programa Inverno Gaúcho com Saúde.

Serão cedidos respiradores, desfibriladores, monitores e oxímetros, entre outros equipamentos, para possibilitar a abertura dos leitos, ampliando a capacidade do hospital em um período do ano em que a demanda por atendimento costuma aumentar. "Até abril, tínhamos uma média de 80 a 85 atendimentos por dia. Em maio, já estamos com uma média de 135, chegando a 150 em alguns dias", disse o presidente da Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão (Fuhesp), Guilherme Vieira. "Os dois leitos serão um importante reforço."

Pela participação no Programa Inverno Gaúcho com Saúde, o Hospital de Portão receberá do governo, por meio da Secretaria da Saúde, um incentivo de R$ 250 mil.