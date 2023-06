Audiência trata do setor moveleiro em Santa Rosa

Dentro da programação da Indumóveis 2023, em Santa Rosa, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para tratar sobre as necessidades do segmento moveleiro. A iniciativa foi do deputado estadual Guilherme Pasin (Progressistas), presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Moveleiro Gaúcho.

De acordo com o deputado, o objetivo foi criar um ambiente de debate propositivo entre os envolvidos e os poderes públicos. "Estamos falando de um setor que corresponde a cerca de 2% do PIB gaúcho. O Rio Grande do Sul é o maior exportador de móveis do país e é preciso garantir competitividade do nosso produto e defender o empreendedor que gera riqueza e desenvolvimento para o Estado", disse.

Com foco em engenharia, mobiliário, arquitetura, design e construção, a Indumóveis é uma das maiores feiras do estado no segmento e segue até o dia 11 de junho, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson.

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, ressaltou a importância do setor para a região. "Estamos discutindo hoje os interesses de umas das principais atividades econômicas do Rio Grande do Sul. Só em Santa Rosa são cerca de 80 indústrias moveleiras que precisam ser ouvidas em suas demandas", afirmou.