Caxias do Sul vai receber R$ 2,5 milhões da União para dois setores

Quase R$ 2,5 milhões em recursos de programas do governo federal, para saúde e assistência social, com destino a Caxias do Sul foram indicados ao Orçamento Geral da União 2023. Na prática, significa que o aporte para diferentes rubricas destas áreas deve chegar ao município já este ano. O prefeito Adiló Didomenico foi informado da novidade pela autora da proposta, a deputada federal Denise Pessoa.

Para a saúde, a expectativa é de que sejam beneficiados o Centro Clínico da UCS - Ceclin (R$ 200 mil); o Hospital Geral (R$ 280 mil); o Hospital Pompeia (R$ 390 mil); o Hospital Virvi Ramos (R$ 390 mil) e a própria Secretaria Municipal de Saúde (R$ 390 mil). Já na esfera do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), as indicações para verbas estão endereçadas ao Lar da Velhice São Francisco de Assis (R$ 550 mil) e à Fundação de Assistência Social (FAS - com R$ 295 mil).

"Ficamos agradecidos por este gesto, porque são recursos de extrema importância para duas áreas bastante sensíveis do município e cuja demanda vem crescendo de forma muito acelerada desde a pandemia e com a disparada das migrações", declarou o prefeito Adiló Didomenico, ao falar sobre os recursos que serão enviados ao município.