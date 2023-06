IFFar estuda a criação de um campus em Santa Maria

Representantes da prefeitura de Santa Maria se reuniram com uma comitiva do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), na semana passada, para tratar da criação de um campus da instituição no município. O vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, recebeu a reitora da instituição, Nidia Heringer, para debater o tema. A conversa ocorreu na Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacism), onde dirigentes de diferentes entidades do setor produtivo também estiveram presentes.

Atualmente, a reitoria do IFFar já é sediada em Santa Maria, e, agora, a instituição busca ampliar sua atividade na cidade com a criação de um campus. Neste momento, a instituição trabalha com a possibilidade de se estabelecer na região oeste da cidade.

A unidade de Santa Maria contribuiria para a formação técnica e qualificação da mão de obra local. Antes do campus começar suas atividades, será formada uma comissão para discutir quais eixos formativos devem fazer parte da unidade. Ela será formada por algumas secretarias do município, como a de Educação, e entidades locais.

"Todos sabemos que Santa Maria é um polo educacional e o IFFar vai se somar a uma grande rede de ensino que já é referência no Estado. Estamos num estágio inicial, onde ainda vamos definir questões fundamentais para o sucesso do campus daqui, como a qual público ele será voltado, no que diz respeito à formação de quais profissionais seria mais valiosa para o município", contou Decimo, ao falar sobre a possibilidade de mais uma instituição se instalar na cidade.

A participação do setor produtivo se deu nesse sentido para que a reitoria receba sugestões de entidades ligadas à construção civil, ao transporte, ao comércio, à habitação, ao turismo, entre outros. Essa metodologia se seguiu em outras cidades em que a instituição se instalou. Com 11 campi no Estado e mais de 16 mil estudantes, o IFFar oferece curso técnico integrado, concomitante e subsequente, de graduação e de pós-graduação.