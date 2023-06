Cachoeirinha vai contratar 29 médicos de forma emergencial

A prefeitura de Cachoeirinha lançou editais para a contratação de médicos para atuação no município. Ao todo são 29 vagas, espalhadas entre as especialidades determinadas.

São três processos seletivos simplificados para contratação em caráter emergencial. São seis vagas para médico geral comunitário, com carga horária de 20 horas semanais; 13 médicos plantonistas pediatras, com carga horária de 24 horas semanais, seis médicos pediatras, com carga horária de oito horas semanais, um médico cardiologista, com carga horária de oito horas semanais, além de um neurologista (oito horas semanais) e dois endocrinologistas, com a mesma carga horária.

Para todos os profissionais, é ofertado um salário base de R$ 3.810,73, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e adicional de insalubridade. Aos médicos gerais e plantonistas de pediatria, são acrescidas gratificações por função, de R$ 4.957,76 e R$7.312,66, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de junho, pelo site da prefeitura (cachoeirinha.atende.net).