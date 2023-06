Obras de ponte na ERS-518 sobre o rio Turvo avançam

A construção da ponte sobre o rio Turvo, na ERS-518, ligando os municípios de Braga e Campo Novo, região Noroeste do Estado, está em andamento. Atualmente, a obra está na fase de colocação de vigas pré-moldadas que sustentam a estrutura. As fundações e a parte da ponte que fica próxima ao chão já estão finalizadas. Resta a parte superior por onde transitarão os veículos.

O valor total dos investimentos é de R$ 5,7 milhões, com recursos estaduais. As obras começaram em março deste ano e devem estar concluídas em 2024. A empresa Traçado é a executora do projeto, que foi custeado por uma parceria entre os dois munícipios beneficiados.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, observa que a obra melhorará significativamente a segurança, com uma estrutura mais ampla e segura. "Ela representa um investimento importante em segurança viária. Antes, passava um carro de cada vez na estrutura de madeira, ao lado da nova ponte. Caminhões de grande porte não podiam passar. Isso levava ao encarecimento do frete, pelo tempo dispendido pelos veículos", explicou.

No início de maio, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, esteve no local, vistoriando e acompanhando o andamento dos serviços. "A ponte trará uma melhoria sensível na ligação entre os dois municípios e será importante para produtores rurais, pois ajudará a escoar a produção de soja, uma das culturas mais fortes da região. A obra vai estimular a economia não só de Braga e Campo Novo, mas de cidades próximas" afirmou.