Passo Fundo planeja ter mais de 50% da cidade com iluminação por lâmpadas de LED até o fim de 2024

A prefeitura de Passo Fundo avança no Programa de Modernização da Iluminação Pública, implementado para acelerar a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por dispositivos de LED. Oito regiões já possuem toda a iluminação com os novos dispositivos. A previsão é que, até 2024, mais de 50% do município tenha LED.

A primeira fase do programa irá até agosto deste ano e já conta com 1,2 mil novos dispositivos instalados, tendo como meta a implementação de 3 mil. A substituição foi concluída nas regiões dos bairros Secchi, Xangri-lá, Ipiranga, Jardim América, Santa Maria II e Coronel Massot e também na rua Frei Caneca e no entorno do Hospital Municipal. Ainda, em 50% do bairro São José, que terá a outra metade incluída na segunda fase do programa.

A instalação foi iniciada e segue acontecendo na rua General Osório, avenida João Catapan, rua Princesa Isabel e nos bairros Ipiranga, Secchi, Vila Popular, entre outros locais. Nesta semana, a começará no bairro Ricci.

Em paralelo, a Prefeitura segue fazendo a qualificação da iluminação pública da cidade de acordo com as obras realizadas, como as ciclovias da avenida Rui Barbosa e da avenida Brasil, nos bairros Petrópolis e Boqueirão, e a praça do Largo da Literatura, que somam mais de 420 luminárias em LED. Outros exemplos são as avenidas Presidente Vargas, Scarpellini Ghezzi e Araucária, a revitalização em andamento.

Conforme o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre Mello, Passo Fundo possui 21 mil pontos de iluminação pública. "A segunda etapa do programa já está em licitação e deverá abranger 8 mil pontos. Se tudo ocorrer dentro do nosso cronograma, pretendemos ter, ainda no próximo ano, mais da metade da iluminação do município com essa tecnologia", enfatiza.