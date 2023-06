Hospital de Canoas segue sob intervenção por mais 60 dias

A Segunda Vara Cível de Canoas prorrogou por mais 60 dias a intervenção do município no Hospital Universitário (HU). O novo prazo passou a valer a partir do domingo (4). Com a decisão, a prefeitura tem um tempo maior para encaminhar o edital da licitação para contratação da nova entidade que assumirá a gestão da instituição hospitalar.

O município havia solicitado à Justiça a prorrogação no fim do mês de maio. Na decisão, a juíza destaca o caráter de essencialidade dos serviços prestados pelo HU, referência para pacientes de 132 municípios, o que justifica a necessidade de prorrogação da intervenção, iniciada em 27 de maio de 2022. Ainda está em avaliação a melhor modalidade de licitação para definir como será feita a gestão do HU.

o Hospital Universitário de Canoas precisou suspender as cirurgias eletivas Recentemente,. Com uma dívida que ultrapassa R$ 12 milhões, a direção tomou a medida, que se acumula com uma crise financeira, provocada pela demora na assinatura de um aditivo ao contrato com a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco (Funam), administradora da instituição de saúde, ainda em 2022.