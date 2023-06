Iniciam as obras na Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria

Tem início, nesta segunda-feira (5), as obras para a revitalização da Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria. Em uma reunião no Centro Administrativo Municipal, entre representantes da prefeitura e da Construtora Jobim, ficou definido o começo efetivo dos serviços com a implementação do canteiros de obras, ou seja, a preparação dos tapumes na praça, próximo à Rua Venâncio Aires, em frente ao prédio da SUCV.

A Praça Saldanha Marinho é um local de grande circulação de pessoas. Por isso, a obra será divida em áreas. A revitalização inclui drenagem pluvial, substituição do piso, iluminação, paisagismo e restauro do coreto e do chafariz. Durante a execução dos serviços, os locais estarão sinalizados para orientar a população.

Em janeiro deste ano, uma equipe do município realizou a substituição das galerias de esgoto e de escoamento da água pluvial no subsolo da Praça, entre a Casa de Cultura e os banheiros públicos. A atividade corrigiu possíveis infiltrações existentes junto à galeria.

A revitalização da Praça Saldanha Marinho será viabilizada a partir de uma contrapartida da Construtora Jobim para a prefeitura, no valor de R$ 1.2 mlhão, por conta do desmembramento de um terreno junto ao Colégio Metodista Centenário, onde a empresa trabalha na reconstrução de um prédio. Os estudos para a elaboração do projeto da nova Praça, localizada no Centro de Santa Maria, foram feitos pelo Burle Marx Escritório de Paisagismo, renomada empresa que foi responsável pelo paisagismo de grandes obras no mundo, entre elas, o Calçadão de Copacabana.