Celebração de Corpus Christi terá 58 tapetes coloridos em Flores da Cunha

A comunidade de Flores da Cunha prepara um espetáculo comunitário para a comemoração de Corpus Christi na cidade. Além de apreciar os tradicionais tapetes de serragem colorida, uma tradição da data no município da Serra, o público ainda pode acompanhar a programação religiosa e artística do evento, que vai de 8 a 11 de junho. Em 2023, a Praça da Bandeira será contornada por 58 obras confeccionadas por 41 grupos.

A partir de quarta-feira (7), centenas de pessoas estarão na avenida 25 de Julho e nas ruas John Kennedy, Borges de Medeiros e Dr. Montaury para a produção dos tapetes. Neste ano, a Eucaristia, a Campanha da Fraternidade - com o tema "Fraternidade e Fome" - e o lema do Ano Pastoral "Recomeçar com Maria, em Comunidade" - seguem como clássicos temas das obras de arte expostas no centro da cidade.

O diferencial na temática dos tapetes em 2023 é o centenário de emancipação política do município, que ocorrerá em maio de 2024, e a Fenavindima, a festa maior de Flores da Cunha, que enaltece a uva e o vinho, bem como a valorização da cultura e hospitalidade. A fé do povo em Frei Salvador também é ponto relevante da comemoração. Romeiros de diversas partes do Brasil são esperados para a caminhada em honra ao venerável religioso.

A diretora de Turismo, Vivian Schiavenin, ressalta que a expectativa é receber um grande número de pessoas na cidade para a celebração. "O esforço e o talento da nossa comunidade na confecção dos tapetes merecem ser prestigiados e, com certeza, as obras de arte vão encantar aos visitantes mais uma vez", afirma.

Além da visitação aos tapetes durante todo o evento, haverá celebrações religiosas, apresentações artísticas e atrações como o 'Faça seu Tapete'. No centro da Praça, ocorrerá a feira de produtos locais, como artesanato, itens de agroindústrias e os vinhos de Flores da Cunha. Algumas novidades também farão parte da programação, como a visita guiada ao Campanário e o "Mostre Seu Talento", que abre espaço aos músicos da cidade.