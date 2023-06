Dois Irmãos planeja criar centro voltado à inovação e tecnologia

A prefeitura de Dois Irmãos, em parceria com a Unisinos, apresentou, no Espaço Cultural da Antiga Matriz, o planejamento para a criação do Centro de Inovação e Tecnologia de Dois Irmãos. O local ficará localizado em uma das construções da propriedade adquirida pela prefeitura no bairro Travessão (antiga propriedade da Família Braga).

O objetivo do espaço é que seja a porta de entrada para empresários, investidores e comunidade acessarem as oportunidades de desenvolvimento de tecnologias, inovação e serviços no município e região. A expectativa é que o local possibilite o fortalecimento do mercado de inovação e tecnologia, além da ampliação da integração entre os atores do ecossistema.

"É um dos projetos do nosso programa Cidade Inteligente e vem sendo amadurecido e planejado há algum tempo, em parceria com a Unisinos. A ideia também havia sido debatida com o Comitê Gestor de Inovação e Tecnologia de Dois Irmãos, em 2021, que foi criado para fortalecer as áreas de inovação e tecnologia no município, potencializando empresas e instituições de ensino do segmento e possibilitando a atração de investimentos", disse o prefeito Jerri Meneghetti.

O prefeito também ressaltou que já esteve no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em Brasília, buscando apoio para a implantação do Centro de Inovação e Tecnologia. "Além disso, representantes do Ministério estiveram na cidade e mostraram total apoio e interesse na implantação do nosso espaço", disse o prefeito, ressaltando que o município será o indutor para a realização do projeto, mas que o espaço terá vida própria e deve ser administrado pela própria comunidade.

O vice-reitor da Unisinos, Artur Jacobus, parabenizou a iniciativa. "A cidade está numa posição positiva em vários âmbitos. O desafio é não esperar que o amanhã chegue e, sim, se preparar. O espaço físico também é propício para a integração dos atores do ecossistema, além de estar situado numa região de excelente qualidade de vida e próximo da natureza", disse o reitor.