Dia dos Namorados deve aumentar vendas nas lojas de Bento Gonçalves

A data mais romântica do ano promete aquecer, também, um dos principais setores econômicos de Bento Gonçalves. O comércio local se prepara para oferecer opções no Dia dos Namorados, em 12 de junho, e consolidar bons negócios às vésperas do início da temporada de inverno. As expectativas, por parte dos lojistas, são otimistas. De acordo com uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves, a estimativa é que as vendas cresçam, em média, 10%, em relação ao mesmo período do ano passado.