Com 25% das obras concluídas, HPS de Pelotas recebe três geradores

Foram entregues, na semana passada, os três geradores que vão dar o suporte de energia para o futuro Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas, em construção na avenida Bento Gonçalves. O conjunto dos equipamentos, no valor de mais de R$ 2,3 milhões, é considerado o item mais relevante da obra no âmbito financeiro. Os geradores a diesel ocuparão instalações específicas no complexo hospitalar, entrando em funcionamento imediato sempre que houver falta de luz

Os geradores são de fabricação da empresa Caterpillar Pesa, de Piracicaba (SP), e a montagem do grupo motor gerador ocorreu em Curitiba (PR). Os três equipamentos foram transportados para Pelotas via rodoviária e o desembarque, na área do futuro hospital, esteve cercado de todos os aparatos de segurança necessários e contou

conta com investimento de cerca de R$ 59,5 milhões. O complexo ocupará terreno com cerca de 18 mil metros quadrados, com mais de 9,4 mil metros quadrados de área construída, sendo 1,5 mil metros de área reformada, onde atuava o Centro de Atendimento a Síndromes Gripais, e oito mil metros quadrados de ampliação - construção nova. O futuro Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas, cuja construção foi iniciada em abril de 2022 e deve ser concluída até abril de 2024.

Do projeto físico, já foram executados mais de 25%, correspondentes aos serviços de limpeza do terreno, demolições, instalação do canteiro, fundações (estacas, blocos e vigas), terraplanagem e superestrutura até o pavimento 3. Atualmente, equipes atuam em diversas frentes, como na execução da superestrutura do pavimento 4, alvenarias, instalações hidrossanitárias, elétricas e de dados, e revestimentos.

O próximo passo, de acordo com o cronograma da obra será, na ampliação - prédio principal -, a conclusão da superestrutura dos pavimentos 4 e 5 e avanço nas alvenarias dos demais andares. Simultaneamente, haverá os serviços de instalações da infraestrutura hidrossanitária, elétrica e de dados na área de reforma.