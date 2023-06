Justiça suspende reajuste do magistério em Pelotas

A 2ª Vara Federal de Pelotas publicou, a sentença que acolhe os argumentos da ação proposta pelo Município a respeito da Portaria do governo federal, que estabelece o reajuste de 14,95% do piso do Magistério para o ano de 2023. Na decisão, o Poder Judiciário reconheceu o pedido da prefeitura, no sentido de suspender os efeitos da Portaria, em razão da efetiva ausência de diploma legal que possa amparar, validamente, o documento.

Em 2022, quando o governo federal determinou a correção de 33,24% do piso do Magistério, a Prefeitura de Pelotas apresentou à Câmara de Vereadores projeto de lei que promoveu uma série de adequações que, aprovadas, possibilitaram o pagamento integral do piso para toda a categoria.

Na época, o município absorveu um impacto financeiro de aproximadamente R$ 50 milhões ao ano. Com a nova portaria, o efeito estimado nas contas municipais com o novo reajuste seria de R$ 28 milhões.