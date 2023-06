Lajeado faz o lançamento do edital da PPP da Iluminação Pública

A prefeitura de Lajeado publicou o edital da parceria público-privada (PPP) para fins de concessão da rede de iluminação pública inteligente do município, da infraestrutura de telecomunicações (Smart-City) e implantação de usina de geração de energia elétrica em Lajeado. A sessão pública da licitação será realizada na sede da Prefeitura de Lajeado no dia 26 de julho.

modelo de iluminação pública inteligente abrange iluminação pública, eficientização energética, geração distribuída com energia solar fotovoltaica e cidade inteligente. A previsão é de uma redução de 60% no consumo de energia da iluminação pública e de 30% nos prédios públicos.

Entre as principais propostas da PPP estão a obrigatoriedade para que 100% da iluminação pública tenha lâmpadas de LED em até 24 meses após a assinatura do contrato. Um Centro de Controle Operacional 24 horas por dia também será privado; uso de energia solar fotovoltaica gerada por plantas remotas às unidades e implantação de cinco usinas fotovoltaicas com capacidade de geração superior a 8 milhões de kWh/ano, além da melhoria do mobiliário urbano, com 30 relógios digitais, 13 totens de segurança, cinco totens turísticos, cinco árvores digitais, 19 bancos inteligentes e três carregadores de veículos elétricos, dentre outras melhorias previstas contratualmente.

O investimento total estimado (Iluminação Pública, Eficientização Energética e Cidades Inteligentes) é de R$ 147,9 milhões, com aplicação de cerca de R$ 70 milhões já nos primeiros três anos. Já os custos e despesas totais estimadas (Iluminação Pública, Eficientização Energética e Cidades Inteligentes) são estimados em R$ 88,2 milhões ao longo dos 20 anos de contrato.

O valor do contrato é estimado em R$ 348.8 milhões ao longo do prazo da concessão, que é de 20 anos. A concessionária será fiscalizada por Verificador Independente e terá sua remuneração atrelada a metas de desempenho definidas contratualmente.