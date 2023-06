Hospital de Sapucaia do Sul inaugura novo Centro Obstétrico

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), que administra o Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, inaugurou o novo Centro Obstétrico. As instalações foram modernizadas com repasse do programa Avançar na Saúde do governo do Estado, no valor de R$ 667 mil. Conta ainda com recursos próprios da FHGV, na ordem de R$ 310 mil, e verba da prefeitura de Sapucaia, com investimento de R$ 170 mil. O total do custo da obra atinge R$ 1.1 milhão.

A nova estrutura soma 436m², incluindo três quartos pré-parto, parto e pós-parto, uma sala para parto cirúrgico, duas unidades de cuidados intermediários convencional e Canguru, além de todas as demais áreas de apoio. As novas instalações foram concebidas seguindo orientações da Rede Cegonha, que é uma estratégia do Ministério da Saúde, que propõe a melhoria do atendimento às mulheres e às crianças. Isso inclui cuidados de pré-natal, garantia de todos os exames necessários e vinculação da gestante a uma maternidade de referência.

A partir de sua inauguração, o novo Centro Obstétrico, que realiza em torno de 100 partos por mês, prevê nascimentos mais humanizados, oferecendo toda a assistência necessária às mulheres e aos bebês. A parturiente passa a ter todo o trabalho de parto num quarto privativo com seu familiar, de forma mais humanizada, atendendo as práticas não farmacológicas para o alívio da dor. Ela fica o tempo que quiser no chuveiro, utiliza bola, barras e escadinhas, que auxiliam no trabalho de parto, tornando tudo mais acolhedor.

O diretor-geral da Fundação, Tércio Erany Tedesco Júnior, relembrou que as obras ficaram paradas por cinco anos. "Em novembro passado decidimos que era prioridade, então estamos entregando hoje, seis meses depois", comemorou ele. Já o governador, Eduardo Leite, que esteve na solenidade, agradeceu a parceria no sentido de aprimorar o atendimento à saúde e destacou que é preciso avançar. "Se tem algo que nos une é o futuro do nosso Estado. E o futuro começa por acolher muito bem as novas vidas que estão chegando. E os novos gauchinhos serão muito bem acolhidos aqui nesse Centro Obstétrico", afirmou Leite.