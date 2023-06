Fórum na cidade do Chuí reúne representantes da área da saúde

A Frente Pró Saúde RS, com o apoio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS RS) promove debate no sábado (3), a partir das 13h30min, no Hotel Bertelle do município de Chuí, extremo sul do Estado. Este será o primeiro de uma série de encontros idealizados com o objetivo de reunir especialistas e profissionais com atuação na área da saúde para identificar problemas de assistência seja na rede pública, privada ou de saúde suplementar em várias regiões do Rio Grande do Sul. A escolha de Chuí é emblemática por estar localizada em uma região com grande carência na assistência médica hospitalar.

Durante o fórum, especialistas apresentarão suas perspectivas e compartilharão suas experiências em temas como gestão em saúde, acesso aos serviços, qualidade do atendimento e a importância do trabalho em rede para fortalecer o sistema de saúde. A participação é aberta a profissionais da área da saúde, gestores, estudantes e demais interessados em contribuir com a construção de um sistema mais eficiente e inclusivo.

As autoridades de saúde dos 21 municípios que compõem a Coordenadoria Regional de Saúde deverão enviar representantes para participarem demonstrando a grande representatividade do encontro. Ao final do encontro será feito um texto com um resumo do diagnóstico na região. Novos encontros estão previstos para ocorrerem ao longo do ano nas regiões da Fronteira Oeste, Noroeste, Missões, entre outras.

A Frente Pró Saúde RS foi criada em 2022. A missão é contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a melhoria do sistema de saúde no Rio Grande do Sul.