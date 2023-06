Termo firmado evita a demolição da Casa Dal Bó, em Garibaldi

A derrubada, pelos proprietários da casa, em novembro de 2022 Após mais de seis meses de intensas negociações para evitar a demolição da Casa Dal Bó, localizada no Centro Histórico de Garibaldi, Prefeitura, Ministério Público e proprietária do imóvel firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nesta quinta-feira (1), para a manutenção da edificação., foi interrompida para que os órgãos públicos chegassem a uma melhor solução ao impasse.

Pelo documento, a gestão municipal se compromete a tomar providências para que as edificações que constituem o Patrimônio Histórico e Cultural do município não sejam reformadas, ampliadas, nem sofram qualquer intervenção sem parecer favorável da Comissão e do Conselho que tratam do tema. Além disso, sua demolição fica proibida, a menos que apresente risco iminente de desabamento e sem possibilidade de recuperação.

O documento prevê ainda que a proprietária da casa fica condicionada a implantar medidas mitigatórias de urgência, como a elaboração de um plano de manutenção predial, com indicação de ações necessárias para assegurar a conservação da edificação. Conforme o acordo, ficarão mantidas as características originais e as condições de habitabilidade e moradia, conservando e mantendo o imóvel na perspectiva da preservação do patrimônio histórico.

Os primeiros danos na Casa Dal Bó ocorreram em novembro de 2004, após a detonação de rochas em frente ao prédio histórico para uma obra da prefeitura, que prejudicou a estrutura. Em 2013, outros serviços na rua Júlio de Castilhos agravaram os danos estruturais na edificação. Os prejuízos à casa levaram, inclusive, à condenação da prefeitura ao pagamento de R$ 2,8 milhões, por danos morais, materiais e multa.

Segundo o promotor de Justiça de Garibaldi, Paulo Adair Manjabosco, com a manifestação da proprietária de não mais demolir e sim de recuperar a casa, foi pactuado o compromisso para ela elaborar e apresentar ao município um plano de manutenção predial, de acordo com as normas vigentes, além do cumprimento de forma a não permitir o avanço das condições que comprometem a casa. "Cabe ao município tomar providências internas necessárias para que o patrimônio histórico seja preservado e as obras sejam seguidas devidamente", esclareceu.

A Casa Dal Bó foi o segundo prédio em alvenaria de Garibaldi. Construído por Miguel Nejar, abrigou as irmãs de São José de Chambéry, vindas da França e que lá começaram a lecionar em 1899. Funcionou também como farmácia e hospital. Após, foi comprado por Vicente Dal Bó - prefeito de 1935 a 1949 - e abrigou a prefeitura, delegacia e cadeia, até 1939.