Dois Irmãos confirma caso de raiva em morcego na cidade

A Secretaria de Saúde de Dois Irmãos informou que um morcego foi coletado, na semana passada na Avenida Florestal, próximo à sede da Prefeitura. O exemplar foi encaminhado pela Vigilância em Saúde para o Centro de Pesquisa em Saúde Animal, em Eldorado do Sul, onde foi testado para raiva e com o resultado positivo para raiva.

A raiva é uma doença transmissível que atinge os mamíferos, como cães, gatos, bois, cavalos, macacos, morcegos e humanos. Ela é transmitida quando a saliva do animal infectado entra em contato com a pele lesionada ou mucosa, por meio de mordida, arranhão ou lambedura do animal. O vírus ataca o sistema nervoso central, levando à morte após pouco tempo de evolução. Por isso, animais domésticos devem ter a vacinação contra raiva em dia e seu contato com morcegos deve ser evitado.

Em vista do fato de o vírus poder estar presente em outros morcegos recomenda-se que, caso um animal debilitado entre em uma residência, os moradores evitem o contato direto com o mesmo e acionem a Vigilância em Saúde, Recomenda-se que o animal seja preso em um balde ou pote de tamanho adequado com todo o cuidado para evitar mordidas arranhaduras e outras formas de contato. Animais domésticos e/ou pessoas que tenha contato direto com o animal devem contatar a Vigilância em Saúde para passar por acompanhamento e receber soro e vacina contra o vírus da raiva.