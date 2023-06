Monumento em forma de rosário será construído em Muçum

Um monumento em forma de rosário será construído por um grupo de empresários no interior do município de Muçum, no Vale do Taquari. As obras devem iniciar no segundo semestre deste ano - o mês previsto é setembro - e vem fortalecer o turismo junto a outro símbolo religioso da região, o Cristo Protetor de Encantado.

A expectativa, segundo o empresário Robison Gonzatti, um dos investidores do empreendimento, é que o complexo receba aproximadamente 25 mil turistas por mês, provenientes de todas as regiões do Brasil e do exterior. A área onde será erguido o rosário possui 10 hectares e as obras estão orçadas em R$ 30 milhões.

O Rosário da Proteção, como será chamado, terá aproximadamente 800 metros de comprimento, composto por 59 capelas circulares com cobertura em formato de abóbada. As capelas terão entre 6 a 12 metros de largura e cerca de 5 metros de altura, onde os visitantes poderão refletir sobre os enigmas da vida de Jesus Cristo, que são divididos em quatro conjuntos chamados de "mistérios": os Mistérios Gozosos, os Mistérios Luminosos, os Mistérios Dolorosos e os Mistérios Gloriosos. Cada mistério corresponde a um evento significativo na vida de Jesus, desde a anunciação até a coroação de Maria como Rainha do Céu.

Embaixo da cruz que compõe o rosário, os fiéis terão acesso a recepção, sala de vídeo institucional, loja de souvenirs e sanitários. No local também funcionará a administração. Já no meio da construção, os católicos poderão contemplar a beleza de um lago artificial. Quando a obra estiver concluída, brilhará durante a noite, sendo visível até mesmo das alturas das montanhas do Vale do Taquari.

Além disso, está prevista a construção de um estacionamento no mesmo terreno, com capacidade para 350 veículos. Próximo ao parque terá um boulevard, com praça de alimentação, 16 pontos comerciais, sanitários, playground e um lindo gramado compondo o paisagismo para contemplação. No local, os fiéis poderão apreciar uma linda réplica da Santa Ceia, em tamanho real, construída toda em concreto armado.