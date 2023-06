Lajeado ganha mais três câmeras de monitoramento

A prefeitura de Lajeado ampliou o sistema de videomonitoramento da cidade e instalou três novas câmeras em pontos estratégicos. Os novos equipamentos estão sendo colocados no bairro Santo Antônio em dois pontos e próximo ao Banco do Brasil, no Centro. A instalação de novas câmeras é uma das medidas anunciadas pelo Comitê de Segurança Escolar para aumentar a segurança no entorno de ambientes escolares do município.

As novas câmeras estarão posicionadas nas proximidades do Posto de Saúde e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Oscar Karnal, e a outra próximo ao residencial Novo Tempo, ambas no bairro Santo Antônio. A câmera do Centro ficará na esquina das ruas Júlio de Castilhos com a Alberto Torres.

Atualmente, o município possui 48 câmeras operando, entre fixas, móveis e as leitoras de placas de veículos, chamadas OCR. As novas câmeras fazem parte de um plano de ampliação que prevê a instalação de mais 13 câmeras, somando 16 novas câmeras com as três que já estão sendo instaladas.

Conforme o secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, os novos pontos foram escolhidos por serem próximos a escolas, creches e pontos de maior vulnerabilidade para atuar de forma preventiva nestes espaços. "Essas ampliações no sistema auxiliarão no cercamento eletrônico já presente no município. E também fazem parte das ações para contribuir com a prevenção do risco de ocorrências dentro de ambientes escolares", explica Locatelli.