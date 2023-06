Pão com 'carimbo' de Santo Antônio será distribuído em Bento Gonçalves

Os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio ganham um rosto na 145ª Festa em honra ao Padroeiro de Bento Gonçalves. Durante as noites da Trezena e no Dia Festivo, em 13 de junho, os fiéis poderão receber o pãozinho com um "carimbo" da imagem do santo.

A ideia foi do pároco, padre Volmir Comparin, acolhida pela equipe de festeiros que providenciaram os carimbos e fazem esta "marca" de forma artesanal. Após receberem os pãezinhos das padarias, os casais marcam o rosto de Santo Antônio e do Menino Jesus na casquinha do pão, com um instrumento que usa o calor.

O objetivo da ação é recordar a importância da partilhar do pão e da paz, como fez o Padroeiro de Bento Gonçalves. Para cada noite da Trezena, são preparadas 250 unidades, a expectativa é poder oferecer mais de 15 mil pãezinhos no dia 13 de junho, durante as cinco Missas do Dia Festivo.

A 145ª Festa de Santo Antônio é caracterizada pelo viés da promoção da dignidade humana. Desde o início das ações, em fevereiro, os festeiros se dedicaram à coleta de alimentos, ao acompanhamento à Casa Pão dos Pobres e à parceria para a realização de cursos profissionalizantes para as pessoas atendidas pela Paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves e sua recolocação no mercado de trabalho.

A cada noite da Trezena da 145ª Festa de Santo Antônio, as comunidades serão convidadas a participarem, em procissão, com os estandartes. A missa campal do Dia Festivo, 13 de junho, às 15h, também será colorida com a presença das equipes de cada comunidade, com este banner, que caminhará pelas ruas centrais com a imagem e as bandeiras de Santo Antônio.