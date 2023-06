Pela primeira vez, cidade de Caxias do Sul é listada em ranking global que mapeia ecossistemas de startups

A cidade de Caxias do Sul entrou, pela primeira vez, no Global Startup Ecosystem Index, ranking global publicado pela instituição israelense Startup Blink, que tem como objetivo mapear e classificar ecossistemas de startups do mundo todo. A listagem é uma iniciativa internacional que utiliza algoritmos para analisar e classificar as cidades com base em uma variedade de indicadores relacionados à atividade empreendedora, como ambiente de inovação e de negócios, quantidade e qualidade das startups.

De acordo com o ranking, Caxias ocupa a 11ª posição (nível nacional), subindo 14 posições em relação a 2022, e 21ª posição (na América do Sul). Com isso, o município passa a ser reconhecido dentre as 1.000 cidades do mundo como locais de relevância para startups, apresentando crescimento no setor, atraindo investimentos, talentos e promovendo desenvolvimento de novos negócios.

Segundo a diretora de Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Raissa Campos, o posicionamento, pela primeira vez, num ranking global, também é efeito da Tech Road, parceria de Caxias do Sul com as cidades de Porto Alegre, Florianópolis, Joinville e Curitiba. "A Tech Road tem sido fundamental como estratégia de promoção do ecossistema de inovação e tecnologia da região Sul do Brasil, resultando em visibilidade internacional aos negócios de Caxias."

O secretário da pasta, Élvio Gianni, também reforça a importância desse resultado para o município e projeta ações a partir dessa conquista. "Essa colocação é uma conquista relevante para Caxias do Sul, pois demostra que estamos nos destacando no empreendedorismo inovador, além de consolidar a cidade como um destino atraente para empreendedores e investidores interessados no ecossistema de inovação", destaca.