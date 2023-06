Taquara Summit vai ajudar alunos de escola técnica local

A primeira edição do Taquara Summit, encontro de inovação e criatividade que será realizado em junho na Faccat, terá 100% da arrecadação com os valores de ingressos revertidos em apoio aos estudantes da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato (Cimol). O Milset/2023, evento no qual alunos representarão o Cimol, será realizado em Fortaleza-CE.

Os trabalhos escolhidos pela mostra internacional foram inscritos por estudantes do curso técnico em Informática com os títulos "Eduambtec: desenvolvimento web na Educação Ambiental e Técnológica" e "Plataforma gamificada de estudos para o ENEM". Além das passagens aéreas, os estudantes selecionados terão custos com hospedagem e alimentação. Para angariar fundos e arcar com as despesas da participação, o Círculo de Pais e Mestres do Cimol promoveu uma arrecadação virtual, entretanto, conseguiram arrecadar apenas 30% do valor necessário.

Os ingressos já estão sendo comercializados pelo site do Taquara Summit (www.taquarasummit.com.br). O valor, de R$ 20,00 por pessoa, garante o acesso à imersão de mais de cinco junto aos palestrantes e demais participantes do evento, num evento de muita reflexão sobre criatividade, empreendedorismo e inovação. A primeira edição do Taquara Summit será no dia 30 de junho, no Centro de Eventos da Faccat.