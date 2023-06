Instituto Vini Jr vai instalar sala temática em escola de Novo Hamburgo

A participação no prêmio Melhores Escolas do Mundo, no ano passado, segue rendendo destaque para a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª. Adolfina Diefenthaler, do bairro São José, em Novo Hamburgo. A instituição foi procurada por representantes do Instituto Vini Jr., que desenvolve projetos educacionais em escolas públicas. O gerente executivo Victor Oliveira esteve em Novo Hamburgo para tratar dos detalhes da parceria na escola e na Secretaria de Educação, onde foi recebido pela secretária de Educação, Maristela Guasselli, e pela diretora de Educação, Neide Vargas.

Esta será a primeira ação do instituto no Rio Grande do Sul. O educandário receberá um Centro de Tecnologia (CT) Base, espaço inspirado em estádios de futebol e que será equipado com smartphones, tablets, computadores e TV, além de puffs e gramado sintético. Nas paredes, imagens de Vini Jr. para inspirar os estudantes a serem craques na escola. "Não queremos criar um novo Vinícius. É para criar um grande cidadão que possa escolher seu futuro, queira estudar e passar mais tempo na escola", afirmou o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira em vídeo apresentado aos professores da escola.

Além da sala com equipamentos, a partir da parceria os estudantes e professores terão acesso ao aplicativo Base, que utiliza a linguagem do futebol para criar conteúdos educativos amparados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Apresentado em formato de jogo e destinado às turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a plataforma conta com mais de 2,5 mil questões que são respondidas pelos estudantes. Conforme vão avançando na competição, as crianças conquistam medalhas e troféus. Os resultados poderão ser consultados pelos professores e ajudarão a identificar as temáticas nas quais apresentam dificuldades.

A previsão é de que tanto o aplicativo quanto o CT Base estejam disponíveis na escola no segundo semestre deste ano. Para utilizar os recursos, os professores participarão de formação oferecida pelo instituto