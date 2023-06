Coworking cultural de Santa Cruz do Sul deve ficar pronto em agosto

A reforma do prédio que abrigará o Coworking Cultural de Santa Cruz do Sul foi retomada e está em ritmo avançado. A previsão, segundo o secretário de Cultura, Marcelo Corá, é que as adaptações devem ser finalizadas até agosto deste ano. A estrutura multicultural, na região central da cidade, que ficará junto à Biblioteca Pública Municipal, próximo ao Monumento do Imigrante, vai oferecer um espaço de expressão e de desenvolvimento dos mais diversos segmentos artísticos.

As melhorias que estão sendo realizadas no complexo incluem a substituição do piso e do forro, instalação de esquadrias novas, reforma elétrica, revitalização dos sanitários, pintura, colocação de gesso acartonado nas paredes, adaptação do estúdio de gravação acústico, cobertura do palco, entre outras. O investimento será de R$ 291 mil.

A prefeita Helena Hermany foi até o local averiguar o andamento das obras. "É um espaço privilegiado, bem no centro da cidade, e que vai agregar muito ao setor cultural. Estou muito satisfeita com a execução do projeto, é mais uma alternativa que a comunidade terá para prestigiar eventos e dar oportunidade aos nossos artistas locais", afirmou.

Após concluído, o local será composto por vários ambientes, desde a recepção, até a sala para oficinas, camarim, palco com aberturas para o lado interno e externo, que ficará de frente para a praça, espaço funcional para uso do público, estúdio de gravação e sala para reuniões. O Coworking Cultural ficará situado na rua Tiradentes, na quadra que futuramente deve receber ainda o Mercado Público Gastronômico e Cultural de Santa Cruz do Sul.