Ações voltadas à inovação são estruturadas em Passo Fundo

A Secretaria de Inovação de Passo Fundo, implementada recentemente, está fazendo os primeiros movimentos para atender à legislação municipal e se conectar aos agentes ligados ao setor. Entre as ações está a construção do Plano Municipal de Inovação, contendo ações a curto prazo que atendam à legislação e aproxime os agentes do setor.

O prefeito Pedro Almeida se reuniu com a secretária de Inovação, Barbara Fritzen, o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, e o secretário de Gestão, Dailon Barp, para alinhar os movimentos. As primeiras iniciativas deverão ser tomadas para garantir o atendimento da legislação que possibilitou a inclusão da secretaria na estrutura administrativa do município.

Conforme Barbara, a criação do Conselho Municipal da Inovação será o principal foco, reunindo o poder público e representantes de entidades, que vão liderar a construção de políticas públicas. "Será um órgão de caráter consultivo, deliberativo e normativo em prol da inovação em Passo Fundo. Trabalharemos na elaboração do decreto que possibilitará a composição do conselho", destaca.

Os próximos passos contemplam, ainda, a regulamentação da Lei Municipal de Inovação a partir dos devidos decretos e a organização de eventos de inovação para o público interno e externo, a formação de uma equipe de trabalho que apoiará a implementação das ações prioritárias do Plano Municipal de Inovação de Passo Fundo. A prefeitura também fará uma rodada de visitas aos principais players do ecossistema de inovação de Passo Fundo a fim de conhecer e identificar ações de inovação já realizadas por estes atores e apresentar o roadmap da secretaria para os próximos 90 dias.