Suinofest retoma fartura gastronômica após três anos

Depois de três anos de jejum, a Suinofest volta com expectativa de recorde de público e consumo em Encantado, no Vale do Taquari. A comissão organizadora espera a entrada de mais de 12 mil pessoas no salão gastronômico e o consumo de cinco mil quilos de carne suína nos três finais de semana do evento, 3 e 4, 10 e 11, e 17 e 18 de junho. A abertura oficial está marcada para esta sexta (3), às 10h, no Espaço Cultural do Parque João Batista Marchese.

Três novos pratos serão acrescentados ao vasto cardápio - iscas de filé ao molho barbecue, iscas de filé ao molho de mostarda e mel e panceta suína frita. A farta gastronomia estará à disposição dos visitantes, com mais de 50 itens entre queijos especiais, vinhos e espumantes, doces, pizzas e demais acompanhamentos. O formato da festa é all inclusive - com apenas um ingresso é possível degustar livremente todos as delícias.

Uma amostra de que o evento contará com recorde de público é a venda esgotada de ingressos antecipados para o sábado, dia 10, à noite. Além das delicias da gastronomia, a feira vai contar com área para compras e espaço cultural.

A compra de ingressos pode ser feita antecipadamente pelo site do evento (suinofest.com.br) pelo valor de R$ 165,00 para adultos e R$ 82,50 para crianças de 7 a 11 anos. Crianças até seis anos tem entrada gratuita. As entradas também podem ser adquiridos diretamente na Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E), por R$ 150,00 à vista. Na bilheteria o valor será de R$ 170,00. No ingresso está inclusa a degustação, uma taça para vinho e espumante ou um copo para cerveja, garfo e permanência de até quatro horas no salão gastronômico.