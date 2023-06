Imbé pleiteia unidade do Corpo de Bombeiros e de delegacia portuária

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato, tem buscado aa instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar e da delegacia portuária em Imbé. Nesta semana ele esteve reunido com o comando da Marinha do Brasil do Litoral Norte e também com os Bombeiros.

Ique recebeu o capitão de mar e guerra, Luciano de Assis Luiz, comandante da Marinha na região, e o capitão-tenente Erick de Freitas Limp de Almeida, comandante da Capitania dos Portos de Tramandaí. A ideia, conforme o prefeito, é a cedência de uma área para instalação da delegacia da corporação.

As tratativas mais avançadas estão para a sede de uma unidade dos Bombeiros em Imbé. O prefeito e o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Vinícius Rebechi, também estiveram reunidos com o comandante do 9º CRBM, tenente-coronel Rodrigo Canci Pierosan, com os majores Vinícius Lang e Jocemarlon Acunha e o capitão Ricardo Dunke.

A futura unidade será instalada no Bairro Nova Nordeste, junto à ERS-786. "Queremos acelerar essa unidade para que esteja em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem", afirma o prefeito. As negociações devem seguir nos próximos meses.