Hospital Geral recebe primeira parte dos recursos estaduais

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, assinou em Caxias do Sul um termo aditivo que libera R$ 3 milhões para a continuidade das obras de ampliação do Hospital Geral (HG). O valor é parte dos R$ 7 milhões do programa Avançar na Saúde, anunciados dia 28 de abril pelo governador Eduardo Leite, na ocasião da inauguração das obras complementares do novo complexo do HG.

O valor liberado viabiliza a construção de uma passarela de interligação dos prédios, escadarias e coberturas, além de pinturas externas e a instalação de para-raios, obras fundamentais para o encaminhamento do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e do alvará de funcionamento junto ao Ministério da Saúde. O restante do valor, que deverá ser anunciado nos próximos meses, será utilizado na construção de uma subestação de energia elétrica, que garantirá maior autonomia no atendimento para os 118 novos da nova ala do HG.

A solenidade para a assinatura do convênio ocorreu no auditório do HG, na presença de autoridades políticas e acadêmicas e de um grupo de funcionários do HG. O reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, destacou que a ampliação do HG é essencial para além do atendimento qualificado que presta aos pacientes. "Pensamos também nos 4 mil estudantes que temos na área da saúde e que têm no HG uma oportunidade de aprendizado muito importante. Com mais esse passo dado, o governo estadual mostra que é formado por pessoas de bem e do bem", ressaltou Rech.

Ainda durante a solenidade de assinatura, Arita lembrou que o Estado está em contato direto com o Ministério da Saúde para pleitear os R$ 85 milhões para custeio anual da nova ala do HG. "Esperamos anunciar em breve esse valor. Estamos com ótimas expectativas", resumiu.