Servidores aceitam proposta e encerram greve em Caxias do Sul

Servidores municipais de Caxias do Sul paralisaram as atividades nesta quarta-feira (31) e se mobilizaram em frente ao Centro Administrativo da cidade. Decidida através de assembleia na semana passada, a greve, organizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindserv) atingiu todos os setores, exceto os essenciais. No entanto, no fim da tarde, a diretoria da entidade decidiu aceitar uma proposta da prefeitura e encerrar, por ora, a mobilização

Uma das solicitações é pelo reajuste de 15% nos vencimentos básicos. A prefeitura não aceitou o pedido e decidiu negociar, mas, até a data em que fora definida a greve - o dia 31 de maio - não havia acordo e, por esse motivo, os servidores paralisaram as atividades. Com o acordo firmado, a prefeitura decidiu não seguir adiante com a reforma administrativa, que modificava algumas carreiras do funcionalismo.

Ainda dentro da negociação, ficou firmado que uma nova mobilização deve ser feita em agosto, após as contas do segundo quadrimestre da prefeitura serem apresentadas. A ideia é que os servidores voltem à carga pela negociação salarial.

Em nota, a prefeitura afirmou que respeita a manifestação da categoria e segue aberta ao diálogo, embora considere a paralisação "um recurso extremo e exagerado, diante da situação financeira do município, do momento da economia nacional e pelo fato de estar rigorosamente em dia com os servidores"

No caso de escolas em que houve adesão à paralisação na quarta-feira, o Executivo afirma que o dia letivo deverá ser recuperado, para atender ao calendário escolar de, no mínimo, 200 dias letivos e 800 horas-aula. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as consultas que estavam agendadas serão remarcadas. As consultas médicas disponíveis ficarão reservadas para as demandas do dia, e as unidades devem ter efetivo de no mínimo 40% das equipes. Visitas domiciliares estarão suspensas;

Sobre a questão salarial dos servidores, o município afirma que tem garantido reposição da inflação aos servidores. "Salvo imprevistos, a próxima reposição das perdas inflacionárias está prevista para o início de 2024, tendo como base a média do IPCA do ano anterior (2023)", complementa a nota. Um dos motivos, relata, é o índice de despesa com pessoal no município está em 51,43% da receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2023, acima do limite prudencial (51,3%) determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.