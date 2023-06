Pelotas abre 510 vagas para 23 cursos gratuitos

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas anunciou a retomada do programa Capacitar Pelotas, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional. As capacitações serão destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e atendidas pelos serviços e programas vigentes na cidade.

Inicialmente serão disponibilizadas 510 vagas, distribuídas por 23 habilidades de diferentes áreas de conhecimento e atuação. As capacitações serão conduzidas pelo Senac e Senai. Os cursos fornecem, ainda, auxílio transporte e alimentação. Conforme o secretário municipal de Assistência Social, Tiago Bündchen, a ideia é ampliar as oportunidades de qualificação, nos próximos meses. "Estamos trabalhando com meta de até o final do ano, entre recursos próprios e federais, disponibilizar mais de 1,2 mil vagas em diversas áreas", projetou.

Para o diretor do Senac Pelotas, Tiago Radmann, a nova parceria com Município traz a possibilidade de ofertar cursos de grande demanda no mercado. "Especialmente por meio do Senac são quase 350 vagas em 14 cursos totalmente inseridos na cadeia produtiva do município. São cursos de ocupações básicas de formação profissional com grandes demandas e necessidades, qualificações de 80 e 100 horas com as quais os alunos podem conseguir uma rápida colocação mercado", detalhou.

Podem se candidatar a uma das vagas nos cursos oferecidos pessoas de 15 anos ou mais, que estejam no Cadastro Único e que sejam alfabetizadas. As inscrições começam na segunda-feira (5) e se estendem até o dia 30 de junho, nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras), conforme os respectivos horários de atendimento. Para a realização da inscrição é preciso estar com a cópia de RG e CPF e possuir cartão PRATI, do transporte coletivo municipal de Pelotas. As aulas ocorrerão nas sedes do Senac e Senai na cidade em horários e datas que serão definidas assim que as turmas tiverem o número de alunos alcançado.