Estância Velha quer criar rota turística na zona rural

Acontece nesta quarta-feira (31) o encontro de sensibilização sobre a criação da Rota de Turismo Rural em Estância Velha. A iniciativa é da prefeitura, através do Departamento de Turismo em parceria com Sebrae, Emater, Sicredi e Secretaria do Meio Ambiente. Pecuária e Agricultura. O objetivo do workshop é sensibilizar as agroindústrias e propriedades com capacidade turística, especialmente do Morro Agudo, a se prepararem para fazer parte da rota turística do município.