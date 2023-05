Ary Vannazi é internado com suspeita de dengue em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, segue internado desde o final da tarde de terça-feira (30), no Hospital Centenário. De acordo com o comunicado emitido pelo hospital e repassado pela prefeitura, a avaliação médica apontou a suspeita de dengue no chefe do Executivo da cidade do Vale do Sinos.

A coleta de amostra de sangue foi enviada ao Laboratório Central do Estado (LACEN), que é o laboratório oficial para este tipo de diagnóstico e aguarda o resultado. O resultado ainda não foi divulgado, conforme nota enviada pela comunicação da prefeitura de São Leopoldo nesta quarta-feira (31)

O quadro clínico do prefeito Vanazzi é estável, segue recebendo os cuidados da equipe de saúde da Fundação Hospital Centenário. Não há previsão, no momento, de alta do prefeito.