Cidades do Vale do Taquari assinam acordo por serviço assistencial

Foi realizada, nesta terça-feira (30), a assinatura, por parte dos prefeitos de Estrela, Elmar Schneider; de Fazenda Vilanova, Amarildo Luis da Silva; de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busato; e Colinas, Sandro Hermann, do convênio para manutenção do atendimento na Associação da Infância e Adolescência Pousada da Criança. Criada em 2017, a instituição foi favorecida por uma parceria das administrações que pertencem à Comarca de Estrela com o Ministério Público.