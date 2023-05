Projeto para criação de complexo de saúde é apresentado em Gravataí

O vice-prefeito de Gravataí, Levi Melo, apresentou na tarde desta terça-feira (30) o projeto referente à obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro e da nova Farmácia Municipal. O complexo de saúde, que ficará na rua Carlos Link, 55, abrigará os dois prédios em uma área construída de quase 1,5 mil metros quadrados, e receberá o nome de Dr. Issao Ymay, médico que dedicou cerca de 50 anos ao atendimento de saúde à população do município.

O investimento no complexo será de R$ 6,5 milhões. Será a nona das 12 novas unidades de saúde a ter suas obras iniciadas em Gravataí. A licitação para o início dos trabalhos deverá ser finalizada em cerca de 30 dias e a previsão é de que as obras iniciem até setembro, com conclusão estimada para o fim de 2024.

A nova UBS terá uma área construída de 570 metros quadrados, enquanto a Farmácia Municipal, onde também funcionará a Farmácia Estadual, terá um prédio de 880 metros quadrados. A estimativa é que cerca de 1 mil pessoas circulem diariamente no complexo, que será erguido no local onde funcionava a antiga Delegacia de Polícia.

A obra da UBS faz parte dos programa Qualifica Atenção Primária, que investirá cerca de R$ 40 milhões em investimentos nas 12 novas unidades de saúde que serão entregues até o fim do próximo ano, além da base do SAMU, da Central de Ambulâncias, do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas porte 3, do Ambulatório de Saúde Mental e do Centro de Referência às Vítimas de Violência Sexual. Até o momento, das 12 unidades de saúde, oito estão com obras em execução e a primeira a ser entregue será a unidade Itatiaia, no bairro de mesmo nome, que deverá estar pronta em cerca de 20 dias,

A partir da conclusão das novas unidades e da desocupação dos prédios mais antigos onde funcionam algumas unidades de saúde, a prefeitura também economizará com o fim dos aluguéis. Além disso, garantirá prédios que atendam todos os requisitos de segurança, acessibilidade, normas sanitárias e com espaços adequados para todos os serviços. "Já temos uma cobertura de atenção primária de 80% atualmente, uma das melhores da região Metropolitana, e nossa intenção é ampliar esse número com ações com foco na prevenção, ajudando a diminuir o volume nas unidades de urgência", ressalta o secretário de saúde, Régis Fonseca.