Venâncio Aires assina contrato de R$ 8 milhões com o Banco do Brasil

A prefeitura de Venâncio Aires e a Gerência de Municípios do Banco do Brasil assinaram, nesta terça-feira (30), operação de crédito, no valor de R$ 8 milhões. O valor será destinado para obras de capeamento asfáltico no centro da cidade e aquisição de máquinas e equipamentos para o município.

De acordo com a secretária de Planejamento e Urbanismo do Município e Coordenadora da Central de Projetos, Deizimara Souza, o valor financiado está dividido em duas linhas específicas: R$ 3 milhões para capeamento asfáltico de aproximadamente 3 km de vias urbanas - rua Emílio Selbach, rua Sete de Setembro e a Marechal Floriano. Já o valor de R$ 5 milhões será para a revitalização da frota de veículos pesados da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. "Temos a estimativa de aquisição de três retroescavadeiras e quatro caminhões", completa. Os dois projetos para abertura de licitação de obras e compra de máquinas já estão prontos para serem publicados nos próximos dias.

Durante o ato, o secretário de Infraestrutura, Sidnei Ferreira, ressaltou a importância de manter o parque de máquinas novo e em boas condições de atendimento à população. "São quase dois mil quilômetros de estradas de chão que atendemos através de oito capatazias. Máquinas novas significam mais trabalho e menos gasto com manutenção", considerou.

O prefeito Jarbas da Rosa também falou dos investimentos em mobilidade urbana através do capeamento de vias alternativas para o trânsito do centro da cidade e da aquisição de máquinas para atendimento ao interior. "Quando o município contrai financiamentos é porquê está com as contas saudáveis e sempre buscando investir no desenvolvimento. Temos a certeza que, tanto a infraestrutura da cidade quanto do interior, terão um acréscimo importante com essas aquisições", finalizou.