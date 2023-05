Iniciativa criada em Santa Maria propõe o surgimento de um ecossistema para negócios

O ecossistema de inovação de Santa Maria está crescendo e, na manhã desta terça-feira (30), o Inova Centro e o Santa+ foram lançados e apresentados à comunidade. O evento foi realizado no Mercado da Vila Belga e teve por finalidade mostrar o que tem sido feito no cenário local de inovação e empreendedorismo.

Distrito Criativo da Gare Durante o encontro, a gestora de inovação do Sebrae, Sarah Bonfanti, apresentou como o Inova Centro começou a ser construído através de outras atividades que já vinham sendo desenvolvidas, como o Santa Valley, grupo que incluiu diretores de startups e que se reúnem quinzenalmente para tratar do tema de inovação, além de realizar o mapeamento de ações e eventos a serem desenvolvidos ainda dentro do

"Tudo o que é feito no ecossistema é resultado de todos. Por isso, não temos cargos e hierarquias no grupo uma vez que todos são importantes. Trabalhando em conjunto, cada um pode pensar no seu papel. A periodicidade do nosso grupo faz toda a diferença para que possamos manter o engajamento e a continuidade das ações" disse.

Ainda no encontro, foi lançado o site do Inova Centro, onde a população e empreendedores podem saber mais sobre a história do ecossistema e o calendário de eventos. O evento oportunizou também que o "Santa " fosse apresentado ao público. A iniciativa coloca a cidade dentro do maior hub de inovação do Estado, o Instituto Caldeira, em Porto Alegre. As atividades na capital e o agendamento para o uso do espaço devem começar no segundo semestre de 2023.

"A Inova Centro apresentou várias iniciativas positivas que estão sendo realizadas. Os efeitos dessa ação já estão sendo percebidos e esperamos que sejam ainda melhores com o passar do tempo", afirmou o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.