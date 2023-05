Caxias do Sul contrata 1,2 mil castrações para animais

A prefeitura de Caxias do Sul oficializou a contratação da Animali Centro Médico Veterinário para a castração de 1,2 mil felinas e cachorras no município. A medida foi possibilitada por meio do repasse do governo do Estado de R$ 274,4 mil pelo programa "Melhores Amigos - Bicho sente como gente". O contrato tem vigência de um ano e inclui a microchipagem para gatas e cadelas com até 25kg.

A solenidade de assinatura do contrato ocorreu no Salão Nobre do Centro Administrativo. Na ocasião, o prefeito, Adiló Didomenico, enalteceu a iniciativa da ex-secretária estadual Regina Becker, presente no evento, quando atuava na pasta de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social e encaminhou o total de R$ 15 milhões para 300 municípios. "Além disso, estamos finalizando o projeto do Parque de Proteção Animal, que ficará num local privilegiado e adequado para atender à demanda que é crescente", disse o prefeito.

O secretário do Meio Ambiente, João Uez, complementou que em breve será encaminhada uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) para contratar 8 mil castrações ao ano. Já idealizadora do programa, Regina Becker, defendeu a esterilização de fêmeas pelo fato de se criarem problemas de ordem sanitária, educacional e de segurança com a superpopulação de animais domésticos. "A média, nas cidades grandes, é de uma população de 2,3 cães e 2,8 gatos para cada habitante. Se não houver controle, uma gata pode gerar até 30 mil descendentes", exemplificou.