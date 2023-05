Hospital de São Borja anuncia pagamento do piso da Enfermagem

O Hospital Ivan Goulart, de São Borja, decidiu tornar público sua decisão frente ao piso salarial da Enfermagem. A instituição será uma das primeiras do Estado a implementá-la, de acordo com a resolução feita pela diretoria. Isso significa que, no mês de junho, referente a competência de maio, os profissionais atuantes na área da enfermagem na instituição passarão a receber em conformidade com o novo piso salarial.

As tratativas sobre o tema tiveram início ainda no ano de 2022, a partir da sanção da lei federal que autorizava o reajuste. Para isso, houve um empenho coletivo da provedoria e da administração do HIG com os sindicatos municipal e estadual da classe de Enfermagem. Parceria essa, que gerou a assinatura de um acordo coletivo entre os sindicatos dos empregados da saúde e o Ivan Goulart referente ao pagamento do piso para essa categoria.

Cabe ressaltar que a decisão sobre o piso da categoria ainda está em votação no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O julgamento foi paralisado, após o ministro Gilmar Mendes fazer um pedido de vista, na semana passada. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado.

Pedro Machado, tesoureiro da Fundação Ivan Goulart, destacou que o pagamento deve ter um impacto de R$ 250 mil no orçamento do hospital. "Queremos que nossos colaboradores tenham motivação e orgulho ao afirmarem que atuam no Hospital Ivan Goulart, eles que também enfrentaram uma pandemia e merecem todo reconhecimento", disse.

A Lei 14.434/2022, que está em apreciação no Congresso e versa sobre o tema, define que o piso salarial dos enfermeiros será de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem deverão receber 70% desse valor (R$ 3.325); e os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50% (R$ 2.375).