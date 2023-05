UCS sedia audiência sobre universidades comunitárias

O alinhamento de discursos propondo o resgate do Ensino Superior de forma prática e democrática foi um diferencial da audiência pública "O Papel das Universidades Comunitárias no RS e a Facilitação do Acesso ao Ensino Superior", realizada na manhã desta segunda-feira (29) no Salão de Atos da Reitoria da Universidade de Caxias do Sul. Foi o primeiro de uma série de 14 encontros propostos pela Comissão Especial das Universidades Comunitárias da Assembleia Legislativa do Estado. As outras audiências serão realizadas nos próximos meses pelas demais instituições que integram o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung).

O resultado da série de encontros será um relatório que vai apontar as principais demandas das universidades comunitárias e propor soluções efetivas para que essas instituições resgatem seu potencial na geração do conhecimento. O diagnóstico geral apresentado na primeira audiência mostra uma considerável evasão do público universitário - muito devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.

A UCS foi escolhida para sediar a primeira audiência pública pelo seu protagonismo e abrangência regional. O reitor da instituição, Gelson Leonardo Rech, que também é secretário do Comung, destacou o potencial das universidades comunitárias devido ao modelo com que prestam assistência ao poder público, às iniciativas privadas e às entidades de classe. "Essas parcerias e essa troca de conhecimento precisam ser aprofundadas para que a sociedade se beneficie em áreas como educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento econômico", exemplificou Rech.