Rissul inaugura loja com novo conceito em Canoas na quinta-feira

A cidade de Canoas vai receber uma nova unidade do Supermercados Rissul. A loja, que está recebendo os últimos detalhes, inaugura na quinta-feira, 1º de junho, e fica na Rua Venâncio Aires, 2800, bairro Niterói, com fácil acesso à BR-116.

Com 130 colaboradores, esta será a terceira a contar com o novo conceito da rede, presente nas unidades inauguradas recentemente em Sapiranga e Estância Velha. Na prática, quem for até a nova filial de Canoas vai encontrar uma operação moderna e completa, pensada para proporcionar uma excelente experiência de compras à comunidade, porém, sem deixar de lado a variedade e qualidade, tradicionais da rede.

"As novidades trazidas pelo novo conceito poderão ser vistas logo na entrada, com a reformulação da fachada, que ganhou um design e iluminação novos. Internamente, o layout da loja também foi todo repensado", explica Robert Marks, diretor de Varejo da UnidaSul, holding que administra o Rissul.

Em relação ao mix de produtos da loja, destacam-se a variada adega, com 600 rótulos, entre vinhos, espumantes e destilados, e também o setor de produtos restritivos e saudáveis, com opções ideais para consumidores com restrições alimentares ou dietas específicas. Os setores de padaria, hortifruti e açougue também terão produtos frescos aos consumidores.

"Com esta nova loja, vamos entregar aos canoenses toda a qualidade da nossa rede que eles já conhecem, mas com uma estrutura melhor, com várias facilidades, como os caixas-rápidos e de autoatendimento, que agilizam as compras, e ainda o estacionamento, com vagas que contarão com carregadores para carros elétricos", destaca Robert Marks.

No total, serão 83 vagas de estacionamento, sendo duas com equipamento para carregamento de veículos elétricos e 13 caixas, com quatro caixas rápidos e dois self checkouts, os chamados caixas de autoatendimento, em que o próprio cliente passa suas compras e faz o pagamento diretamente na máquina.