Mau uso gera bloqueio de cartões em ônibus de Rio Grande

Quase 500 cartões do Sistema Rio Grande foram bloqueados por uso indevido dos benefícios de gratuidade e desconto. Os benefícios são um direito de estudantes, idosos e pessoas com necessidades especiais. No entanto, pessoas que não se enquadram nesses grupos estavam utilizando o cartão e usufruindo do benefício de forma indevida.

Os casos foram identificados graças ao sistema de reconhecimento facial presente em todos os ônibus da cidade. A câmera posicionada acima dos validadores onde o usuário aproxima o cartão para realizar o pagamento, é a responsável por identificar se o benefício está sendo utilizado pelo titular do cartão - que tem direito a gratuidade ou desconto - ou por terceiros.

Uma vez que o cartão é bloqueado, o titular do cartão deve comparecer a loja do Cartão Rio Grande, localizada na rua General Bacelar, 503, para realizar o desbloqueio do seu cartão. A gratuidade e o desconto são benefícios assegurados por lei, mas que devem ser usados somente por quem realmente tem direito aos mesmos.