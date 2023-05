Prefeitura de Passo Fundo convoca 60 aprovados para ocuparem vagas de professores e secretários de escolas

A prefeitura de Passo Fundo está realizando o chamamento de novos professores e secretários de escolas para atuarem na rede municipal de Educação. Nesta segunda-feira (29), o prefeito Pedro Almeida assinou o edital para chamar 23 professores aprovados em concurso no ano de 2017 e mais 37 secretários de escola que devem atuar nas escolas de Educação Infantil.

Os professores chamados serão oito para a Educação Infantil, três Professores de Ciências, dois Professores de Matemática, dois Professores de História, três Professores de Educação Física, quatro Professores de Língua Portuguesa e um Professor de Língua Inglesa. A convocação é para a substituição de profissionais aposentados e exonerados e também suprirá a demanda apresentada pela Secretária Municipal de Educação (SME).

Para o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, a contratação de novos professores vem ao encontro das demais ações feitas no segmento. "São várias as ações de qualificação da educação pública municipal colocadas em movimento pelo prefeito Pedro. Dentre elas, merecem especial destaque aquelas que têm impacto nos recursos humanos de nossas escolas. Desde 2021, foram 252 nomeações de professores e 58 secretários. Importante destacar o novo concurso público a ser realizado no segundo semestre de 2023", disse Adriano.

Conforme a Secretaria de Administração, responsável pelo chamamento e contratação, após a publicação do edital, os profissionais terão o prazo de 30 dias para encaminhar a documentação necessária ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura para iniciarem as atividades nas escolas do município.