Hospital dobra capacidade de cirurgias em Santa Cruz do Sul

O Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, inaugurou o novo centro cirúrgico, maior, mais moderno e com melhor estrutura para a realização de diversos tipos de procedimentos. Antes das obras, a entidade realizava cerca de 750 cirurgias mensais. Agora, com as reformas e ampliações, a capacidade foi dobrada e poderão ser feitas no local até 1,5 mil cirurgias por mês.

Em funcionamento desde 1955, o Ana Nery é referência em oncologia para as regiões do Vale do Rio Pardo, Centro e Serra e para algumas cidades das regiões Metropolitana e Carbonífera. Com a ampliação, a instituição passou de seis para 11 salas amplas capazes de realizar qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Duas dessas salas já receberam estrutura para realizar cirurgias robóticas futuramente. Além disso, os leitos de recuperação aumentaram de 11 para 25.

O novo prédio de dois andares soma 1.020 metros quadrados de construção e 976 metros quadrados de área reformada. Os investimentos - entre obras, equipamentos e sistema de climatização - ultrapassam R$ 9 milhões, com fontes de financiamentos municipal, estadual e federal.

Para o diretor-executivo da Casa de Saúde, Gilberto Gobbi, as salas cirúrgicas colocadas à disposição da comunidade são mais do que um instrumento de trabalho, mas uma "bênção de salvar vidas, de semear a esperança, de purificar a alma, amenizar sofrimento e contabilizar emoções". Em seu pronunciamento, Gobbi agradeceu às instituições que não mediram esforços para repassar os recursos capazes de viabilizar as obras e terminou anunciando o projeto de um novo centro de oncologia, para o qual em breve deve ser iniciado um processo de captação de recursos, para investimentos superiores a R$ 15 milhões.

Na cerimônia, a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, definiu o momento como um marco histórico muito significativo para o município. "Este novo bloco cirúrgico, com o dobro da capacidade de atendimentos, traz consigo a promessa de um futuro melhor, de esperanças, de oportunidades de cura, de vidas salvas e a garantia de que nossos familiares estarão em boas mãos", disse, avaliando a alta qualidade do Hospital no que se refere aos equipamentos de ponta e ao atendimento seguro e humanizado conduzido com o "objetivo maior de cuidar das pessoas".