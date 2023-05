Feira do Mel, Rosca e Nata atrai 60 mil pessoas a Ivoti

A 16ª edição da Feira do Mel, Rosca e Nata, realizada em Ivoti, foi a maior de todos os tempos. Encerrado no domingo (28), o evento reuniu mais de 60 mil visitantes no Núcleo de Casas Enxaimel ao longo de dois finais de semana do mês de maio. Além do recorde de público, o grande sucesso em vendas para os expositores foi outro destaque.