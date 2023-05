Casa de Cultura de Seberi é inaugurada em solenidade

Em solenidade cheia de atrações artísticas e culturais, a prefeitura de Seberi, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, inaugurou nessa segunda-feira (29) a Casa de Cultura da cidade. O local histórico foi reformado e adaptado para receber a população.

Durante a solenidade de inauguração do espaço houve apresentação dos alunos que integram a Oficina de Violão e Coral do Centro Integrado Agrícola e Doméstico Criança do Futuro. Após teve Roda de Conversa sobre a criação e publicação de livros, com as escritoras Hedy Elsenbach Miotto, Rejane Bonadiman, Elisiane Batista de Oliveira, Luciane Pokulat, Andréia de Souza Guerra. À tarde, houve contação de histórias, pinturas de rosto e brincadeiras.

A Casa de Cultura está localizada na avenida General Flores da Cunha, ao lado do Fórum, e abriga a Biblioteca Pública e o Museu Valter José Kerber. A inauguração fez parte da programação do aniversário de 64 anos da cidade.