Escola de Música de Imbé ganha nova sede e amplia vagas a alunos

Foi inaugurada a nova sede da Escola Municipal de Música Guaracyra Ramos Kramer, em Imbé. O evento contou com a presença de diversas autoridades da cidade. A nova sede fica na Avenida Beira-Mar, n° 788, no Centro.

Em seu discurso, a diretora da escola, Carina Leal, destacou o papel dos diversos órgãos para colocar a nova sede em funcionamento. Também salientou a importância dos servidores da escola, alunos e instrutores, na construção e solidificação da instituição.

A escola abriu mais 100 vagas para os alunos das escolas da rede municipal de educação. As inscrições vão até esta terça-feira (30), na própria sede. Conforme a diretora Carina Leal, as vagas serão distribuídas entre as aulas de música e a oficina de dança. Podem participar estudantes alfabetizados, com idade máxima de 18 anos.

As vagas serão distribuídas por ordem de chegada. O excedente aos 100 alunos inscritos ficará em uma fila de espera aguardando a liberação de novas vagas. Os documentos necessários para inscrição são: atestado de frequência escolar na rede municipal de Imbé, CPF e RG do aluno e dos pais, comprovante de residência, certidão de nascimento do aluno e dos pais/responsáveis, uma foto 3x4 e laudo médico em caso de restrição alimentar, alergia e/ou demais necessidades especiais.

O prefeito Ique Vedovato fez questão de estar presente na inauguração. Salientou a importância da Escola de Música, uma das tantas atividades oferecidas aos estudantes da rede municipal de educação no turno inverso às aulas regulares. "Agora, temos um espaço adequado que vai facilitar o aprendizado e ampliar o número de vagas", disse o chefe do Executivo da cidade.