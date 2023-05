Unimed avalia proposta para abrir plantão pediátrico em Venâncio Aires

Representantes da Administração Municipal de Venâncio Aires, Hospital São Sebastião Mártir e Defensoria Pública fizeram uma reunião, desta vez com a participação da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Ministério Público. O encontro buscou debater a necessidade de abertura de um plantão para atendimento pediátrico eletivo junto ao hospital, visto que a UTI do São Sebastião Mártir ainda não está em funcionamento. Uma proposta foi encaminhada para análise da Cooperativa de Saúde para instalação do serviço em parceria com o Município na Capital do Chimarrão.